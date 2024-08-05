Москва, 5 августа, 2024, 16:15 — ИА Регнум. Суд арестовал до 21 сентября главу парка «Патриот» Вячеслава Ахмедова, сообщила 5 августа официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

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«По ходатайству следствия судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сообщила Петренко.

Она отметила, что решается вопрос об избрании меры пресечения другому задержанному по делу о мошенничестве — заместителю начальника Главного управления инновационного развития Минобороны генерал-майору Владимиру Шестерову.

Как сообщало ИА Регнум, Ахмедова и Шестерова задержали 5 августа по подозрению в мошенничестве. По версии следствия, они причастны к хищению средств, которые были выделены из бюджета на обеспечение деятельности и функционирование парка «Патриот» и конгрессно-выставочного центра «Патриот» в Москве.

Источник в правоохранительных органах сообщил, что сумма хищений при госзакупках в парке «Патриот» превышает 40 млн рублей. В доме и на рабочем месте Шестерова в ходе обысков изъяли необходимые для доказательной базы документы. Минобороны признали потерпевшей стороной по делу о хищении в парке «Патриот». На активы обоих фигурантов наложен обеспечительный арест.