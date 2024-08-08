Москва, 8 августа, 2024, 11:00 — ИА Регнум. Заместителя начальника главного управления инновационного развития Минобороны генерал-майора Владимира Шестерова отправили под домашний арест. Об этом 8 августа сообщили в пресс-службе 235-его гарнизонного военного суда.

Министерство обороны РФ Генерал-майор Владимир Шестеров

В пресс-службе, сообщение которой привёл «Известия», уточнили, что суд вынес такое решение 7 августа. До этого инстанция не могла избрать меру пресечения генералу в связи с состоянием его здоровья.

Шестеров проходит фигурантом по уголовному делу о мошенничестве в парке «Патриот» в Кубинке.

Как сообщало ИА Регнум, сотрудники правоохранительных органов 5 августа задержали Шестерова и директора парка «Патриот» Вячеслава Ахмедова по делу о мошенничестве. По версии следователей, они вместе с соучастниками причастны к хищению средств, которые выделили на обеспечение деятельности и функционирование парка и конгрессно-выставочного центра.

Позднее в этот же день суд отправил под арест Ахмедова на время следствия. В доме и на работе Шестерова провели обыски, а на активы обоих подозреваемых наложили обеспечительный арест.

В правоохранительных органах 5 августа сообщили, что Минобороны признали потерпевшей стороной по уголовному делу о хищении в парке «Патриот». Также отмечалось, что сумма хищений при госзакупках в парке превысила 40 млн рублей.

Позднее, 6 августа, стало известно, что Шестров является владельцем трёх легковых автомобилей и мотоцикла. В собственности у генерала также имеется земельный участок в садовом товариществе «Царское село» площадью 1,5 тыс. кв. м. При этом супруга Шестерова владеет тремя участками и тремя автомобилями.