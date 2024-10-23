Казань, 23 октября, 2024, 10:50 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин на неформальном ужине с лидерами государств БРИКС затронул ряд тем, касающихся саммита, в том числе и конфликт на Украине. Об этом рассказал помощник главы государства Юрий Ушаков.

Алексей Никольский Фотохост-агентство brics-russia2024.ru/РИА Новости

«За ужином лидеры много говорили о Казани, Татарстане, об истории и реке Волге — о её значении для русского человека. А потом затронули и ряд тем, которые непосредственно касаются саммита БРИКС. Удалось нашему руководителю провести беседы ещё в формате тет-а-тет. Буквально со всеми лидерами он отходил в сторонку. И обсуждали, так скажем, самые важные, самые чувствительные вопросы», — сказал он.

На вопрос, обсуждалась ли украинская тематика за ужином, Ушаков ответил утвердительно. Однако он добавил, что вопрос был обсуждён именно в формате тет-а-тет и не со всеми.

Как передавало ИА Регнум, саммит БРИКС проходит в Казани 22–24 октября. На мероприятие приглашены 36 иностранных лидеров. На саммит БРИКС в том числе прибыл генсек ООН Антониу Гутерриш.

Планируется, что Владимир Путин проведёт двусторонние встречи практически со всеми лидерами, которые прибудут на саммит. Российский лидер 22 октября провёл переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, президентом ЮАР Сирилом Рамафосой, председателем КНР Си Цзиньпином и лидером Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси.

Лидеры стран — членов БРИКС на саммите уделят особое внимание вопросам возможного расширения организации. Они также обменяются мнениями по актуальным вопросам глобальной и региональной повестки, обсудят сотрудничество в сферах политики и безопасности, экономики и финансов, культурно-гуманитарных контактов.