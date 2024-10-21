Москва, 21 октября, 2024, 13:05 — ИА Регнум. Лидеры стран — членов БРИКС на саммите в Казани 22–24 октября уделят особое внимание вопросам возможного расширения организации, сообщила пресс-служба Кремля.

Максим Богодвид/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru/РИА Новости

Лидеры обменяются мнениями по актуальным вопросам глобальной и региональной повестки, обсудят сотрудничество в сферах политики и безопасности, экономики и финансов, культурно-гуманитарных контактов, сказано в сообщении.

«Особое внимание будет уделено проблематике возможного расширения БРИКС через планируемое учреждение новой для Объединения категории «государств-партнёров», — отметила пресс-служба.

Президент Владимир Путин проведёт двусторонние встречи практически со всеми лидерами, которые прибудут на саммит, сказано также в сообщении. Во встрече «БРИКС + / Аутрич», которая пройдёт в последний день саммита, примут участие представители почти 40 стран, в том числе лидеры стран СНГ, делегации государств Азии, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки, главы исполнительных органов ряда международных организаций, добавила пресс-служба.

«Планируется обсудить актуальные международные проблемы с акцентом на обострившуюся ситуацию на Ближнем Востоке и взаимодействие стран БРИКС и Глобального Юга в интересах устойчивого развития», — сказано в сообщении.

По итогам дискуссии предполагается принять декларацию саммита.

Как передавало ИА Регнум, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что конфликт на территории Украины и пути его возможного урегулирования не входят в повестку саммита БРИКС в Казани. При этом Песков допустил, что лидеры могут затронуть данную тему в частном порядке и по собственной инициативе.

График Путина на саммите включает множество встреч, которые в течение нескольких дней будут проходить «с утра до ночи», рассказал также пресс-секретарь президента. Запланированы как двусторонние, так и многосторонние переговоры, отметил Песков.