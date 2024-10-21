Москва, 21 октября, 2024, 18:39 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 22 октября на саммите БРИКС в Казани проведёт переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, президентом Египта Абдул-Фаттахом Халилом Ас-Сиси, премьер-министром Индии Нарендрой Моди, президентом ЮАР Сирилом Рафамозой, а также главой Нового банка развития Дилмой Руссефф, рассказал журналистам помощник главы государства Юрий Ушаков.

Вячеслав Прокофьев/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин

Днём позже состоятся двусторонние переговоры Путина с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и президентом Ирана Масудом Пезешкианом, отметил Ушаков. Не исключено, что состоится и встреча президента с главой Республики Сербской Милорадом Додиком, добавил он.

«Естественно, такое масштабное международное мероприятие не обойдётся без проведения двусторонних встреч. У нас их запланировано очень много, думаю, что нашему президенту будет непросто, но он сам изъявил желание встретиться буквально со всеми лидерами государств, которые приедут в Казань», — рассказал помощник президента.

Как передавало ИА Регнум, ранее пресс-служба Кремля сообщила, что лидеры стран — членов БРИКС на саммите в Казани 22–24 октября уделят особое внимание вопросам возможного расширения организации. Лидеры также обменяются мнениями по актуальным вопросам глобальной и региональной повестки, обсудят сотрудничество в сферах политики и безопасности, экономики и финансов, культурно-гуманитарных контактов.

Путин проведёт двусторонние встречи практически со всеми лидерами, которые прибудут на саммит, отмечалось также в сообщении.

График Путина на саммите включает множество встреч, которые в течение нескольких дней будут проходить «с утра до ночи», рассказал ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Запланированы как двусторонние, так и многосторонние переговоры, отметил он.