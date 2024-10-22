Москва, 22 октября, 2024, 16:42 — ИА Регнум. МИД России вызвал посла Германии и заявил протест из-за создания штаба морского командования НАТО в Ростоке, сообщили 22 октября во внешнеполитическом ведомстве РФ.

Petrov Sergey/Global Look Press

«22 октября в МИД России был вызван посол ФРГ в Москве, которому заявлен решительный протест в связи с созданием по инициативе Берлина на базе штаба ВМС ФРГ в восточногерманском Ростоке регионального штаба морского командования НАТО», — говорится на сайте российского МИД.

Послу указали, что размещение штаба стало продолжением курса на ползучую ревизию итогов Второй мировой войны и милитаризацию страны, уточнили в дипведомстве.

В МИД России также указали на грубое нарушение Договора об окончательном урегулировании в отношении Германии от 12 сентября 1990 года («Договор 2+4»), согласно которому Берлин обязан не допускать размещения иностранных войск на территории бывшей ГДР.

«С российской стороны отмечено, что исторической амнезией заразились не только политики в европейских столицах, но и их кураторы в Вашингтоне, забыв, какой катастрофой для народов Европы и самой Германии обернулось тогда продиктованное слепой ненавистью к СССР молчаливое согласие Парижа и Лондона на действия руководства Третьего рейха», — сказано в сообщении МИД РФ.

Вместе с этим во внешнеполитическом ведомстве предостерегли США, Германию и ЕС от расширения военной инфраструктуры НАТО на территорию бывшей ГДР. Подобный шаг, подчеркнули в министерстве, будет иметь самые негативные последствия и не останется без ответа России.

21 октября глава минобороны ФРГ Борис Писториус открыл новый многонациональный морской тактический штаб НАТО в Ростоке. По его словам, Германия «берёт на себя ответственность» в Балтийском море.

Как передавало ИА Регнум, США и Германия по итогам саммита НАТО выпустили совместное заявление о том, что с 2026 года в Германии будет размещено оружие дальнего радиуса действия, включая крылатые ракеты «Томагавк», ракеты SM-6 и новейшее «гиперзвуковое оружие».

Вашингтон, размещая орудие в Европе, намеревается воздействовать на руководство России теми же методами, что воздействовал в 1980-х на руководство СССР, отмечал в своей статье обозреватель ИА Регнум Грегор Шпицен.

Ранее МИД РФ заявил, что НАТО готовит своих союзников по блоку к потенциальному столкновению с Россией. В пример дипведомство привело такие процессы, как милитаризация Восточной Европы, Черноморского региона, а также форсированное усиление коалиционных потенциалов в Польше и Прибалтике.

Москва неоднократно заявляла, что не угрожает европейским странам. 18 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Россия в ходе спецоперации на Украине защищает свои интересы. Слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о будущем превращении ЕС в «оборонный союз» подтверждает курс на милитаризацию Евросоюза, подчеркнул Песков.