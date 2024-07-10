Вашингтон, 10 июля, 2024, 19:09 — ИА Регнум. США в 2026 году начнут размещать в Германии дальнобойные ударные системы, включая гиперзвуковое оружие. Об этом 10 июля заявил Пентагон.

(сс) U. S. Department of Defense/Scott Howe

«Соединённые Штаты Америки начнут эпизодическое развёртывание средств дальнего ведения огня своей оперативной группы в Германии в 2026 году в рамках планирования постоянного размещения этих средств в будущем», — говорится в сообщении.

Отмечается, что речь идёт о таких системах, как SM-6 и Tomahawk, а также о гиперзвуковом оружии.

В Пентагоне заявили, что у этих вооружений будет значительно большая дальность действия, чем у нынешних наземных средств в Европе.

Как передавало ИА Регнум, 4 июня британская газета The Telegraph объявила, что НАТО готовится перебросить войска США в Евросоюз. Согласно данным издания, ВС США высадятся в одном из пяти заранее определённых портов и далее будут переброшены по подготовленным логистическим путям. В частности, НАТО планирует высадку американских сил в Нидерландах, откуда их перебросят по железной дороге через Германию в Польшу. В альянсе также хотят задействовать порты Норвегии, Италии, Греции, Турции, Швеции, Финляндии и прибалтийских стран.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев подчеркнул, что Россия не собирается нападать ни на одну из стран НАТО, но если те заиграются и посягнут на территориальную целостность РФ, то мгновенно получат адекватный ответ.