Москва, 18 июля, 2024, 11:45 — ИА Регнум. Обещание председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен превратить ЕС в оборонный союз подтверждает курс на милитаризацию европейского сообщества. Об этом заявил 18 июля журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Антонова Дарья ИА REGNUM

Представитель Кремля предположил, что глава ЕК говорила о смене приоритетов ЕС и придании союзу военной окраски.

«Это лишний раз подтверждает настрой европейских государств на милитаризацию, на нагнетание напряжённости, на конфронтацию и на опору на конфронтационные методы в своей внешней политике», — констатировал Песков.

Он подчеркнул, что Россия не представляет никакой угрозы ни для кого в Европе, а в ходе спецоперации на Украине защищает свои интересы.

Как сообщало ИА Регнум, в своей предвыборной программе фон дер Ляйен заявила, что в случае переизбрания на пост главы ЕК планирует превратить ЕС в оборонный союз до 2029 года. Она уточнила, что страны — участники ЕС будут сами принимать решения об отправке своих контингентов. Программа предполагает создание оборонного фонда, средства которого пойдут на внедрение новых технологий в сферах морской, наземной, воздушной, космической безопасности, а также на создание противовоздушного щита над Европой.

Голосование депутатов Европарламента по поводу переизбрания Фон дер Ляйен состоится в Страсбурге 18 июля. На посту главы ЕК она находится с июля 2019 года, срок её полномочий истекает в ноябре.