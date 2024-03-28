Москва, 28 марта, 2024, 14:45 — ИА Регнум. НАТО готовит своих союзников по блоку к потенциальному столкновению с Россией. Об этом 28 марта со ссылкой на МИД России пишет агентство «РИА Новости». В пример приводятся такие процессы, как милитаризация Восточной Европы, Черноморского региона, а также форсированное усиление коалиционных потенциалов в Польше и Прибалтике.

Иван Шилов ИА Регнум

Ещё одним доказательством того, что североатлантический блок продолжает безудержную милитаризацию, стало расширение румынской авиабазы, считают в российском МИД. Дипломаты подчеркнули, что в связи с действиями натовских стран Москва будет оценивать появляющиеся риски и учитывать их в ходе военного планирования.

Укрепление и расширение блока происходит на фоне риторики о необходимости защиты от якобы российской агрессии. Вместе с тем президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что у России нет никаких планов воевать со странами НАТО.

«Не Россия шла к границам стран НАТО, а они подошли вплотную. РФ лишь защищает своих людей», — сказал глава государства.

Заявления Запада о якобы планах России после Украины напасть на Европу — это чушь и бред, заверил военных лётчиков президент РФ на встрече с ними в Тверской области 27 марта.

Ранее Путин также неоднократно отмечал, что у Москвы и стран альянса нет никаких территориальных претензий друг к другу и что Россия заинтересована в конструктивных отношениях.

Враньё и планы НАТО

Созданный в 1949 году Североатлантический альянс, объединяющий большинство стран Европы (включая Турцию), Соединённые Штаты Америки и Канаду, активно расширяет своё присутствие на восточном фланге. Хотя ещё в 1991 году западные страны обещали руководству СССР не расширять НАТО на восток. Соответствующее утверждение в 2022 году приводило немецкое издание Der Spiegel.

19 декабря 2023 года президент РФ Владимир Путин заявил, что руководители НАТО давали обещание не расширять границы военного блока на восток, но эти слова оказались беззастенчивым враньём.

База НАТО в Румынии и планы

О начале строительства самой большой базы НАТО в Румынии сообщал 18 марта телеканал Euronews. На объекте площадью порядка 2,8 тыс. га планируют разместить до 10 тыс. военных вместе с семьями. Это почти на 20% больше крупнейшей в Европе авиабазы Рамштайн, расположенной в Германии.

Использование военных баз Польши, Румынии или Словакии для взлёта с них американских военных самолётов будет равносильно участию этих стран в конфликте на Украине, подчеркнул 13 декабря глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов на форуме ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности.

Эскалация конфликта на Украине может перерасти в крупномасштабную войну в Европе, считает начальник академии Генштаба ВС РФ генерал-полковник Владимир Зарудницкий. В своей концептуальной статье, опубликованной журналом «Военная мысль» в начале марта 2024 года, он напомнил, что Запад планирует нанести России стратегическое поражение, чтобы сохранить свою гегемонию. По мнению Зарудницкого, в связи с этим возрастают требования к российской системе военной безопасности.

О том, что в восточноевропейских странах начали задумываться о возможности нападения на Россию, 7 марта высказался колумнист газеты Financial Times Саймон Купер со ссылкой на слова высокопоставленного политика в одном из региональных государств.

В тот же день секретарь Совета безопасности Николай Патрушев заявил, что НАТО на военных учениях в Европе отрабатывает сценарий вооружённого конфликта с Россией. Он подчеркнул, что это усилит напряжённость и дестабилизирует ситуацию в мире.

«Российская агрессия»

У России нет и не было планов по нападению на кого бы то ни было, включая страны Североатлантического альянса, заявляла 5 марта в ходе брифинга на полях Всемирного фестиваля молодежи официальный представитель МИД Мария Захарова.

При этом она подчеркнула, что именно Запад объявил Россию прямой угрозой, но натовцам стоит уяснить, что любая угроза безопасности России с их стороны без ответа не останется, подчёркивала Захарова.