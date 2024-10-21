* Ди — запрещённая в России организация

Москва, 21 октября, 2024, 19:22 — ИА Регнум. Тверской суд Москвы признал блогера Дмитрия Иванова («Камикадзе Ди», физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) виновным в распространении фейков о деятельности Вооружённых сил России и заочно приговорил к восьми годам колонии, передают 21 октября «Известия».

(сс) WIKIPEDIA.ORG

Также блогеру решением суда запрещено администрировать сайты в течение четырех лет.

Иванов находится за рубежом, наказание он начнёт отбывать с момента экстрадиции или задержания на территории РФ, сказано также в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, Иванова объявили в розыск в декабре 2022 года. В сентябре 2023 года Министерство юстиции внесло блогера в реестр физлиц-иноагентов.

Блогера обвиняют по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ («Публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании ВС РФ по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды»). В мае 2024 года он был заочно арестован. Уголовное дело в отношении Иванова было зарегистрировано судом в июле.

Ранее 21 октября Басманный суд Москвы заочно приговорил продюсера Александра Роднянского (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) к 8,5 года колонии за фейки о Вооружённых силах России. Следствие установило, что в 2022 году Роднянский, находясь за пределами РФ, распространил в соцсетях публикации, содержащие под видом достоверных сведений заведомо ложную информацию о действиях ВС России в ходе специальной военной операции.