* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 21 октября, 2024, 14:37 — ИА Регнум. Басманный суд Москвы заочно приговорил продюсера Александра Роднянского (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) к 8,5 года колонии за фейки о Вооружённых силах России, сообщила 21 октября пресс-служба столичной прокуратуры.

Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Сторона обвинения просила приговорить Роднянского к 9,5 года колонии. Максимальное наказание по данной статье Уголовного кодекса — 10 лет лишения свободы.

«С учётом позиции прокуратуры суд приговорил 63-летнего кинопродюссера Александра Роднянского (признан иноагентом) к 8 годам 6 мес. лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Он признан виновным по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании Вооружённых Сил Российской Федерации, совершённое по мотивам политической ненависти)», — сказано в сообщении.

Следствие установило, что в 2022 году Роднянский, находясь за пределами РФ, распространил в соцсетях две публикации, содержащие под видом достоверных сведений заведомо ложную информацию о действиях ВС России в ходе специальной военной операции.

Как передавало ИА Регнум, в октябре 2022 года Министерство юстиции внесло Роднянского в список физических лиц, выполняющих функции иноагента. Позднее Басманный суд Москвы заочно арестовал Роднянского и режиссёра Ивана Вырыпаева по обвинению в распространении недостоверной информации о действиях ВС РФ. Оба фигуранта были объявлены в розыск.

В мае 2023 года сообщалось, что Роднянский пытался продать принадлежащий ему дом в Подмосковье за 800 млн рублей. По этим данным, в особняке оставалось всё, что продюсер не сумел вывезти из России, включая картины и предметы антиквариата. Позднее имущество Роднянского было арестовано.