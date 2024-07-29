* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 30 июля, 2024, 00:22 — ИА Регнум. В Тверском суде Москвы зарегистрировали поступившее уголовное дело в отношении блогера Камикадзе Ди (настоящее имя Дмитрий Иванов — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) за распространение фейков о Вооружённых силах России. Об этом говорится в электронной картотеке дел.

dzen.ru Иноагент Дмитрий Иванов (Камикадзе Ди)

Согласно официальной информации, блогера обвиняют по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ («Публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании ВС РФ по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды»).

Как сообщало ИА Регнум, в мае суд заочно арестовал блогера-иноагента Камикадзе Ди за распространение фейков о Вооружённых силах России. Решение вступает в силу с момента экстрадиции либо задержания на территории РФ.

Иванова объявили в розыск в декабре 2022 года, следует из базы МВД России. В сентябре Министерство юстиции внесло блогера в реестр физлиц-иноагентов. В то же время он стал фигурантом уголовного дела о распространении фейковой информации о российской армии.