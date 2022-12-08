* * — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 8 декабря, 2022, 11:33 — ИА Регнум. Российский блогер Дмитрий Иванов, известный как Камикадзе Ди (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом), объявлен в розыск, следует из базы МВД России.

Tacinskaya.ru МВД

По данным правоохранительных органов, блогер разыскивается по статье УК РФ. О какой статье идет речь, не уточняется.

Напомним, что в сентябре Министерство юстиции внесло Камикадзе Ди (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) в реестр физлиц-иноагентов. В тот же период блогер стал фигурантом уголовного дела о распространении фейковой информации о Вооруженных силах РФ.