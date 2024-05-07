* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 7 мая, 2024, 10:55 — ИА Регнум. Тверской суд Москвы заочно арестовал блогера Камикадзе Ди (настоящее имя Дмитрий Иванов — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) за распространение фейков о Вооружённых силах России (ВС РФ). Это следует из информации, опубликованной на портале судов общей юрисдикции Москвы.

ТАСС/Митя Алешковский

«Удовлетворено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Иванова Д. С.», — указано в электронной картотеке.

Указано, что мера вступает в силу с момента экстрадиции либо задержания на территории России.

Как передавало ИА Регнум, 25 апреля Следственный комитет (СК) России направил в Тверской суд Москвы ходатайство о заочном аресте блогера Камикадзе Ди.

Ему заочно предъявлено обвинение по статье 207.3 («Публичное распространение заведомо ложной информации о Вооружённых силах России») УК РФ.

Иванов был объявлен в розыск в декабре 2022 года, следует из базы МВД России.

В сентябре Министерство юстиции внесло Камикадзе Ди в реестр физлиц-иноагентов. В тот же период блогер стал фигурантом уголовного дела о распространении фейковой информации о ВС РФ.