Москва, 18 октября, 2024, 11:46 — ИА Регнум. Признание экс-президентом США и кандидатом на пост главы государства от республиканцев Дональдом Трампом виновным в разжигании украинского конфликта главы киевского режима Владимира Зеленского ничего не изменит в позиции Вашингтона, однако констатация этого факта чрезвычайно важна на будущее. Об этом 18 октября заявил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

Alex Brandon/AP/TASS Дональд Трамп

По словам Медведева, Трамп стал первым из американских политиков высокого уровня, признавшим, что прямую ответственность за вооружённый конфликт между Россией и Украиной несёт потерявший всякую легитимность Зеленский, которого окормляет Запад.

«Это признание ничего не изменит в позиции США, даже если рыжий Дональд вернёт себе Овальный кабинет. Но сама констатация такого рода чрезвычайно важна на будущее», — написал он в своём Telegram-канале.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 17 октября Трамп заявил, что считает главу киевского режима ответственным за развязывание украинского конфликта. По словам экс-главы Белого дома, Киев уже проиграл в конфликте с Россией, которого можно было бы избежать, если бы США руководил человек, который может достичь соглашения между сторонами.

Кандидат от республиканцев 15 октября упрекнул действующего президента США Джо Байдена в неспособности урегулировать кризис на Украине. Трамп в очередной раз добавил, что в случае победы на выборах американского президента сможет разрешить украинский конфликт с помощью переговоров.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто считает, что победа Трампа на выборах может принести самую большую надежду на мирное урегулирование на Украине. Подобного же мнения придерживается премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в конце сентября оценил заявления Трампа об урегулировании конфликта на Украине. Он указал на необходимость устранения первопричин конфликта на Украине для его полноценного разрешения.

В начале сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что у Трампа вряд ли есть «волшебная палочка» для решения за сутки конфликта на Украине. Представитель Кремля уточнил, что некоторые движения в этом вопросе могут произойти, если следующий избранный президент США во время инаугурационной речи призовёт сесть за стол переговоров и заявит, что Вашингтон выступает за мир и прекращает всяческую поддержку Киева.