Медведев рассказал о важном признании Трампа о конфликте России и Украины
Медведев назвал важным признание Трампом вины Зеленского в конфликте на Украине
Москва, 18 октября, 2024, 11:46 — ИА Регнум. Признание экс-президентом США и кандидатом на пост главы государства от республиканцев Дональдом Трампом виновным в разжигании украинского конфликта главы киевского режима Владимира Зеленского ничего не изменит в позиции Вашингтона, однако констатация этого факта чрезвычайно важна на будущее. Об этом 18 октября заявил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев.
По словам Медведева, Трамп стал первым из американских политиков высокого уровня, признавшим, что прямую ответственность за вооружённый конфликт между Россией и Украиной несёт потерявший всякую легитимность Зеленский, которого окормляет Запад.
«Это признание ничего не изменит в позиции США, даже если рыжий Дональд вернёт себе Овальный кабинет. Но сама констатация такого рода чрезвычайно важна на будущее», — написал он в своём Telegram-канале.
Как сообщало ИА Регнум, вечером 17 октября Трамп заявил, что считает главу киевского режима ответственным за развязывание украинского конфликта. По словам экс-главы Белого дома, Киев уже проиграл в конфликте с Россией, которого можно было бы избежать, если бы США руководил человек, который может достичь соглашения между сторонами.
Кандидат от республиканцев 15 октября упрекнул действующего президента США Джо Байдена в неспособности урегулировать кризис на Украине. Трамп в очередной раз добавил, что в случае победы на выборах американского президента сможет разрешить украинский конфликт с помощью переговоров.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто считает, что победа Трампа на выборах может принести самую большую надежду на мирное урегулирование на Украине. Подобного же мнения придерживается премьер-министр Словакии Роберт Фицо.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в конце сентября оценил заявления Трампа об урегулировании конфликта на Украине. Он указал на необходимость устранения первопричин конфликта на Украине для его полноценного разрешения.
В начале сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что у Трампа вряд ли есть «волшебная палочка» для решения за сутки конфликта на Украине. Представитель Кремля уточнил, что некоторые движения в этом вопросе могут произойти, если следующий избранный президент США во время инаугурационной речи призовёт сесть за стол переговоров и заявит, что Вашингтон выступает за мир и прекращает всяческую поддержку Киева.