Москва, 1 сентября, 2024, 12:53 — ИА Регнум. У кандидата в президента США Дональда Трампа вряд ли есть «волшебная палочка» для решения конфликта на Украине в течении суток, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Li Rui/Global Look Press

«Не думаю, что есть волшебная палочка. В течение суток ничего сделать невозможно», — сказал представитель Кремля в интервью, опубликованном в Telegram-канале тележурналиста Павла Зарубина.

При этом Песков предположил, что в случае, если следующий избранный лидер США во время инаугурационной речи заявит, что Вашингтон выступает за мир и прекращает свою поддержку киевского режима, останавливает все программы военной помощи и призывает стороны сесть за стол переговоров, то к утру в Киеве что-то «изменится в мозгах».

«Можно себе это представить гипотетически, но это из области фантастики», — отметил пресс-секретарь российского лидера.

Как передавало ИА Регнум, Трамп неоднократно высказывался о намерении способствовать прекращению конфликта на Украине. 24 июля политик-республиканец, выступая перед сторонниками, пообещал, что в случае победы на выборах президента США добьётся мира ещё до своей инаугурации. Также он заявил о намерении предотвратить третью мировую войну, которая, по его мнению, возможна из-за политики администрации президента Джо Байдена.

21 августа Трамп в ходе выступления перед сторонниками в Северной Каролине в очередной раз обвинил администрацию Байдена в неспособности урегулирования как украинского кризиса, так и конфликта на Ближнем Востоке. Он также заявил о своей способности урегулировать упомянутые конфликты в случае возвращения в Белый дом.

Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко указывала, что Москва не готова давать оценку плану Трампа по урегулированию украинского кризиса, поскольку российская сторона не ознакомлена с тем, в чём именно состоит инициатива американского политика. 26 июля Песков напомнил, что именно при Трампе американцы начали санкционную гонку, во время президентского срока бывшего американского лидера ввели огромное количество санкций против России.