Будапешт, 16 октября, 2024, 09:13 — ИА Регнум. Победа экс-президента США и кандидата на пост главы государства от республиканцев Дональда Трампа на грядущих американских президентских выборах может принести самую большую надежду на мирное урегулирование на Украине. Об этом вечером 15 октября заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

Ron Sachs — CNP for NY Post/Global Look Press Дональд Трамп

По его словам, победа Трампа на предстоящих в ноябре выборах президента США станет залогом урегулирования украинского конфликта.

«Если победит президент Трамп, это может принести самую большую надежду на мир [на Украине]», — сказал Сийярто в интервью «РИА Новости».

Глава МИД Венгрии отметил, что, по его мнению, в противном случае не наблюдается человека, который был бы способен «направить всю международную политическую арену к более мирной позиции».

Как сообщало ИА Регнум, газета Politico 14 октября написала, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отказывается поддержать увеличение срока антироссийских санкций ЕС, чтобы помочь Трампу в случае его победы на выборах отказаться от выделения кредита Украине. Отмечалось, что для принятия таких решений требуется согласие всех стран — участниц сообщества.

Ранее в этот же день Трамп упрекнул действующего президента США Джо Байдена в неспособности урегулировать украинский конфликт. По словам бывшего американского президента, нынешний глава Белого дома не сделал ничего для разрешения этого конфликта.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев критически воспринял планы Трампа по урегулированию украинского конфликта. Экс-глава Белого дома неоднократно заявлял, что завершит конфликт на Украине в случае своего избрания ещё до инаугурации.