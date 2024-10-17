Вашингтон, 18 октября, 2024, 00:28 — ИА Регнум. Кандидат в президенты Соединённых Штатов Америки от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что считает главу киевского режима Владимира Зеленского ответственным за развязывание конфликта на Украине. Своим мнением политик-республиканец поделился в опубликованном 17 октября интервью автору подкаста PBD Патрику Бет-Дэвиду.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

«Мне очень жаль украинцев, но он (Зеленский. — Прим. ред.) никогда не должен был допустить начала горячей фазы конфликта», — указал Трамп.

По мнению политика, украинская сторона уже потерпела поражение в конфликте, которого, по его мнению, можно было избежать, если бы должность президента США занимал человек, способный привести стороны к соглашению.

Также Дональд Трамп в очередной раз назвал Зеленского «величайшим торговцем», способным каждый раз при посещении Соединённых Штатов добиваться от демократической администрации дополнительной помощи на миллиарды долларов.

Как передавало ИА Регнум, ранее политик-республиканец в ходе выступления в штате Пенсильвания упрекнул действующего президента США Джо Байдена в неспособности урегулировать украинский кризис. Он также заявил, что в случае победы на предстоящих президентских выборах сможет разрешить конфликт на Украине путём мирных переговоров. По мнению министра иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петера Сийярто, победа Трампа на выборах может принести самую большую надежду на мирное урегулирование на Украине. Аналогичного мнения придерживается и премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя заявления Трампа, указал на необходимость устранения первопричин конфликта на Украине для полноценного урегулирования. При этом он подчеркнул, что российская сторона приветствует любые инициативы, направленные на это.

Как отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, у Трампа вряд ли есть «волшебная палочка», которая позволит добиться решения конфликта на Украине в течение суток. При этом Песков допустил, что некоторые движения в этом вопросе могут произойти, если следующий избранный президент США во время инаугурационной речи призовёт сесть за стол переговоров и заявит, что Вашингтон выступает за мир и прекращает все программы военной, политической и финансовой поддержки киевского режима.