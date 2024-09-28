Нью-Йорк, США, 28 сентября, 2024, 20:26 — ИА Регнум. Москва будет рада любым инициативам, которые приведут к урегулированию конфликта на Украине, заявил 28 сентября на пресс-конференции в ООН министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя заявления кандидата в президенты США Дональда Трампа.

Иван Шилов ИА REGNUM

Для полноценного урегулирования необходимо устранить первопричины кризиса, подчеркнул министр.

«Мы будем рады любым инициативам, которые приведут к желаемому результату. А результат может быть только один — урегулирование этой проблемы на основе устранения коренных причин украинского кризиса», — сказал Лавров.

Как передавало ИА Регнум, 27 сентября после встречи с главой киевского режима Владимиром Зеленским Трамп заявил, что у него хорошие отношения с президентом России Владимиром Путиным. Также он пообещал в случае победы на выборах в ноябре 2024 года работать с обеими американскими партиями для урегулирования конфликта на Украине. Трамп выразил намерение найти «хорошее решение» для обеих сторон конфликта.

Путин ранее отмечал, что если у Киева возникнет желание вести переговоры, Москва к этому готова, но только на базе уже зафиксированных договорённостей. Президент подчеркнул, что украинский конфликт нельзя завершить через посредников, а также исключил прекращение огня на Украине без достижения договорённостей, которые будут приемлемы для России.