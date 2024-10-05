Братислава, 5 октября, 2024, 16:05 — ИА Регнум. Победа на выборах американского президента кандидата от республиканцев, бывшего главы государства Дональда Трампа может помочь закончить конфликт на Украине. Такое мнение 5 октября высказал премьер-министр Словакии Роберт Фицо в эфире программы «Субботние диалоги» на словацком телевидении.

Annabelle Gordon/Global Look Press

По его словам, от нового главы Белого дома все ожидают какого-то чуда, однако, хотя в ходе предвыборной кампании звучат громкие заявления, выполнить их будет не так просто.

Фицо отметил, что не хочет говорить, за кого он болеет на выборах президента США, так как это решение американцев, которое другие страны должны уважать.

«Заявления по типу «конфликт [на Украине] закончится завтра» не так просты. Но я думаю, что в случае избрания Дональда Трампа вероятность завершения конфликта существенно выше, чем в случае избрания госпожи Харрис», — сказал словацкий премьер-министр.

Выборы президента США будут проходить 5 ноября. Демпартию на них будет представлять действующий вице-президент страны Камала Харрис.

Как сообщало ИА Регнум, 2 октября экс-госсекретарь США Майк Помпео предположил, что Трамп уже начал вести переговоры по урегулированию конфликтов на Украине и Ближнем Востоке. Он также раскритиковал действующие американские власти и страны Евросоюза за поддержку, назвав их действия недостаточными.

Бывший президент США неоднократно высказывался о своём намерении урегулировать украинский конфликт в случае переизбрания его главой Белого дома. Так, 27 сентября после встречи с главой киевского режима Владимиром Зеленским Трамп заявил, что у него хорошие отношения с президентом России Владимиром Путиным. Он также пообещал в случае победы на выборах президента США работать с обеими американскими партиями для урегулирования кризиса на Украине.

Глава МИД РФ Сергей Лавров 28 сентября прокомментировал заявления экс-главы Белого дома, отметив, что необходимо устранить первопричины конфликта на Украине для его полноценного разрешения. Министр также отметил, что Москва приветствует любые направленные на это инициативы.

В начале сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков усомнился в том, что у Трампа есть «волшебная палочка», которая позволит добиться решения конфликта на Украине за сутки. Вместе с тем представитель Кремля допустил, что какие-то изменения в этом вопросе, возможно, будут, если избранный глава Белого дома в ходе инаугурационной речи призовёт сесть за стол переговоров и заявит, что Вашингтон выступает за мир и прекращает все программы военной, политической и финансовой поддержки Киева.