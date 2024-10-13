Москва, 13 октября, 2024, 21:30 — ИА Регнум. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил представить ему доклад о ходе расследования уголовного дела, возбуждённого по факту взрыва на АЗС в Грозном, сообщила пресс-служба СК.

Таисия Боршигова/ТАСС

Расследование дела поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства, сказано в сообщении.

«Председатель СК России поручил и. о. руководителя следственного управления по Чеченской Республике Пекову М. М. представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах», — проинформировала пресс-служба.

Как передавало ИА Регнум, 12 октября на автозаправочной станции на проспекте Мохаммеда Али в Грозном взорвалась цистерна с газом. Взрывной волной цистерна была отброшена во двор жилого дома и приземлилась вблизи здания.

Произошёл пожар. В тушении были задействованы 35 сотрудников и семь единиц техники. Площадь пожара составила 900 кв. м.

Автозаправочная станция в результате взрыва оказалась полностью разрушенной, также были повреждены несколько строений вблизи АЗС. МЧС подтвердило данные о гибели четырёх человек в результате ЧП.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц. По информации СМИ, причиной взрыва, по предварительным данным, стало нарушение техники безопасности при перекачке топлива.