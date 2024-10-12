Грозный, 12 октября, 2024, 17:26 — ИА Регнум. Уголовное дело возбуждено после гибели четырёх человек на автозаправочной станции в Грозном, где взорвалась цистерна с газом. Об этом сообщает 12 октября пресс-служба Следственного комитета (СК) России.

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За взрывом последовал пожар, в результате которого погибли двое взрослых и двое детей. Дело возбуждено по статье о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц (ч.3 ст. 238 УК РФ), говорится в сообщении.

«В настоящее время возгорание ликвидировано. На месте происшествия работают наиболее опытные следователи и криминалисты», — отметили в СК.

Устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего, а также лица, причастные к преступлению.

Как сообщало ИА Регнум, взрыв и последующий пожар произошли в Грозном на проспекте Мохаммеда Али. По словам местных жителей, газовую цистерну после взрыва отбросило на несколько десятков метров во двор жилого дома.

МЧС подтвердило гибель на АЗС четырёх человек. Взрыв полностью разрушил станцию, были повреждены и несколько строений поблизости. Проверка на станции в последний раз проводилась в 2021 году.