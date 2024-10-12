Грозный, 12 октября, 2024, 17:52 — ИА Регнум. Нарушение техники безопасности при перекачке топлива, предварительно, стало причиной взрыва цистерны на АЗС в Грозном. Об этом сообщили в оперативных службах.

Telegram/МЧС России

«По предварительной информации, была нарушена техника безопасности при перекачке топлива, в результате чего оно воспламенилось», — приводит ТАСС сообщение оперативных служб.

Как передавало ИА Регнум, 12 октября на автозаправочной станции на проспекте Мохаммеда Али в Грозном взорвалась цистерна с газом. Местные жители в социальных сетях сообщали, что цистерна взрывной волной была отброшена на несколько десятков метров во двор жилого дома, приземлившись вблизи здания.

Автозаправочная станция в Грозном в результате взрыва оказалась полностью разрушенной, также были повреждены несколько строений вблизи АЗС, следовало из видеозаписи, опубликованной пресс-службой МЧС. Ведомство подтвердило данные о гибели четырёх человек в результате ЧП.

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что все виновные во взрыве на АЗС в Грозном, в результате которого погибли двое детей и двое взрослых, понесут ответственность в соответствии с законом. Вместе с этим глава Чечни выразил соболезнования родным и близким погибших.