Грозный, 12 октября, 2024, 16:32 — ИА Регнум. Автозаправочная станция в Грозном в результате взрыва оказалась полностью разрушенной, также были повреждены несколько строений вблизи АЗС, следует из видеозаписи, опубликованной пресс-службой МЧС.

МЧС России. Кадр из видео

Тушение пожара продолжается, отметила пресс-служба.

«На месте работают 35 сотрудников и 7 единиц техники», — сказано в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, ранее пресс-служба МЧС сообщила, что на автозаправочной станции на проспекте Мохаммеда Али в Грозном взорвалась цистерна с газом. Начался пожар, спасатели ликвидируют возгорание. Информация о пострадавших уточняется, отмечалось в сообщении.

Местные жители сообщили в социальных сетях, что цистерна взрывной волной была отброшена на несколько десятков метров во двор жилого дома, приземлившись вблизи здания.

В результате взрыва погибли четыре человека, двое взрослых и двое детей, сообщил Telegram-канал «112» со ссылкой на информированный источник. По данным издания, проверка на АЗС «Лидер», где произошёл взрыв, в последний раз проводилась в 2021 году.