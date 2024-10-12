Грозный, 12 октября, 2024, 17:02 — ИА Регнум. Площадь пожара после взрыва на АЗС в Грозном составила 900 кв. м, сообщили в МЧС России.

кадр из видео

«Площадь пожара в Грозном составила 900 квадратных метров», — уточнила пресс-служба ведомства в Telegram-канале, сопроводив сообщение видеокадрами с местам тушения.

Как передавало ИА Регнум, цистерна с газом взорвалась 12 октября на автозаправочной станции на проспекте Мохаммеда Али в столице Чечни. Местные жители в социальных сетях сообщали, что цистерна взрывной волной была отброшена на несколько десятков метров во двор жилого дома, приземлившись вблизи здания.

Позже стало известно, что в результате происшествия погибли четыре человека ― двое детей и двое взрослых. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту их гибели.

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что все виновные во взрыве на АЗС в Грозном, в результате которого погибли двое детей и двое взрослых, понесут ответственность в соответствие с законом. Вместе с этим глава Чечни выразил соболезнования родным и близким погибших.