Грозный, 12 октября, 2024, 15:54 — ИА Регнум. Цистерна с газом взорвалась на автозаправочной станции в Грозном, сообщили 12 октября в МЧС России.

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«В Грозном сотрудники МЧС России тушат пожар на автозаправочной станции», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что взрыв цистерны с газом с последующем горением произошёл на проспекте Мохаммеда Али. В настоящий момент уточняется информация о пострадавших, добавили в министерстве.

Местные жители сообщают, что сама цистерна взрывной волной была отброшена во двор жилого дома, приземлившись в нескольких метрах от здания.

Как передавало ИА Регнум, 27 сентября на АЗС на федеральной трассе на окраине Махачкалы прогремели взрывы и вспыхнул сильный пожар. По последним данным МЧС России, в результате трагедии погибли 13 человек, ещё 11 пострадали.

По факту произошедшего управление Следственного комитета по Республике Дагестан возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 Уголовного кодекса РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»). Владельца АЗС Марата Джанхуватова отправили под стражу на два месяца, до 28 ноября.