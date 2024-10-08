Москва, 8 октября, 2024, 20:41 — ИА Регнум. Таганский районный суд Москвы признал главного редактора телеканала «КВН ТВ» Светлану Маслякову виновной в злоупотреблении свободой массовой информации и присудил ей штраф в размере 4 тыс. рублей, сообщила 8 октября пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Global Look Press/Anatoly Lomohov/Russian Look

В одной из передач телеканала не был указан статус иностранных агентов, сказано в сообщении.

«Протоколом об административном правонарушении было установлено, что в эфире телеканала «КВН ТВ» транслировалась юмористическая зарисовка Семёна Слепакова (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) и Андрея Макаревича (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) без указания на статус иностранного агента», — отметила пресс-служба.

Как передавало ИА Регнум, ранее стало известно, что Минюст внёс Слепакова в реестр иностранных агентов за исполнение антироссийских песен и стихов. Слепаков, в частности, высмеивал чувства матери, потерявшей сына в ходе специальной военной операции, отмечалось на судебном заседании. Комик ранее обжаловал в Верховном суде РФ отказ снять с него статус иноагента.

Макаревича внесли в список иностранных агентов в сентябре 2022 года. Музыкант неоднократно осуждал действия России и высказывался в поддержку действующего киевского режима. В беседе с российскими пранкерами Макаревич заявил, что желает победы Украине и «считает до неё дни». Он также выразил готовность помогать ВСУ, а также пообещал дать концерт в Киеве «в первый же день победы Украины». Основатель «Машины времени» пытался оспорить статус иноагента, но суд отклонил его исковые требования.