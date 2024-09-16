Москва, 16 сентября, 2024, 04:11 — ИА Регнум. Минюст РФ внёс комика и музыканта Семёна Слепакова в реестр иностранных агентов за исполнение антироссийских песен и стихов. Об этом свидетельствуют документы суда.

BardDesytnik Семён Слепаков

Отмечается, что предметом разбирательства в том числе стала музыкальная композиция в исполнении Слепакова «Колыбельная». Это песня матери, потерявшей сына, якобы участвовавшего в спецоперации.

«Слепаков высмеивает гибнущих российских солдат», — указал суд.

Внимание суда привлекла и композиция «Нет вобле!», а также он неуместно шутил про референдумы в городе с русскоязычным населением.

«Анализ распространяемых Слепаковым материалов позволяет сделать вывод об осуществлении им политической деятельности. Слепаков является получателем опосредованного иностранного финансирования одной операцией в январе 2021 года… и 28 операциями с октября 2021 по декабрь 2022 года», — сказано в документах.

При этом сумма переводов не уточняется.

Как сообщало ИА Регнум, Семён Слепаков обжаловал в Верховном суде РФ отказ снять с него статус иноагента.

Жалоба подана на решение судов трёх инстанций отказать ему в иске к Минюсту с требованием снять статус иноагента. На данный момент дата рассмотрения жалобы артиста в Верховном суде не назначена.

Минюст 14 апреля 2023 года внёс Слепакова в реестр иноагентов. Ведомство сообщило, что он получал поддержку от иностранных источников, а также выступал против спецоперации и формировал негативное отношение к военной службе и госслужбе в целом. Также артист негативно высказывался о гражданах России.

Через месяц он подал в Замоскворецкий суд Москвы иск к Минюсту, потребовав, чтобы с него сняли статус иноагента.

Суд 2 июня 2023 года рассмотрел иск Слепакова и отказался удовлетворить его. В суде представители Минюста заявили, что Слепаков неуместно шутил, высмеивал президента РФ и получал иностранное финансирование.

Слепаков после начала СВО уехал в Израиль, продав недвижимость в Москве. В декабре появилась информация о том, что комик выразил готовность выступить на новогоднем корпоративе в России, если за 40 минут ему заплатят гонорар в размере €50 тыс.