* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 14 сентября, 2024, 07:48 — ИА Регнум. Комик и музыкант Семён Слепаков (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) обжаловал в Верховном суде РФ отказ снять с него статус иноагента.

BardDesytnik Семён Слепаков

«Поступила жалоба Слепакова Семёна Сергеевича», — сообщили журналистам в суде.

Отмечается, что жалоба подана на решение судов трёх инстанций отказать ему в иске к Минюсту с требованием снять статус иноагента.

На данный момент дата рассмотрения жалобы комика в Верховном суде не назначена.

Как сообщало ИА Регнум, Минюст 14 апреля 2023 года внёс Слепакова в реестр иноагентов. Ведомство сообщило, что он получал поддержку от иностранных источников, а также выступал против спецоперации и формировал негативное отношение к военной службе и госслужбе в целом. Также артист негативно высказывался о гражданах России.

Через месяц он подал в Замоскворецкий суд Москвы иск к Минюсту, потребовав, чтобы с него сняли статус иноагента.

Суд 2 июня 2023 года рассмотрел иск Слепакова и отказался удовлетворить его. В суде представители Минюста заявили, что Слепаков неуместно шутил, высмеивал президента РФ и получал иностранное финансирование.

Слепаков после начала СВО уехал в Израиль, продав недвижимость в Москве. В декабре появилась информация о том, что комик выразил готовность выступить на новогоднем корпоративе в России, если за 40 минут ему заплатят гонорар в размере €50 тыс.