Киевские чиновники обеспокоены, что Украине не хватит ресурсов, чтобы вернуть все территории, оказавшиеся под контролем России, и в кулуарах они обсуждают возможность сдачи регионов в обмен на гарантии безопасности или возможность вступления в НАТО, пишет британская газета Financial Times. Вместе с тем издание подчёркивает, что у РФ в настоящий момент нет стимула соглашаться на подобные переговоры. Таким известием ознаменован новый, 957-й день специальной военной операции (СВО) на Украине.

Иван Шилов ИА REGNUM Киев

Ранее американское издание The Washington Post сообщило, что Киеву в ходе встречи контактной группы по обороне на базе Рамштайн в Германии могут предложить «конкретные шаги» по членству в НАТО. По информации источника, подобные меры тем не менее не будут срочными, как этого бы хотел киевский режим. В то же время премьер-министр Словакии Роберт Фицо 6 октября заявил, что депутаты правящей партии Smer-SD («Курс — социал-демократия») никогда не поддержат вступление Украины в НАТО. По его словам, русофобия и попытки разрешить конфликт военным путём не сработают.

О том, что Москва никогда не была против переговоров, в том числе и по теме Украины, неоднократно заявлял президент Владимир Путин. Россия никогда не прерывала диалог, его прекратила Украина по прямой команде из Лондона и Вашингтона, подчёркивал российский лидер.

Тем временем непосредственно в зоне СВО расчеты 122-мм буксируемых пушек Д-74 подразделений артиллерии группировки войск «Восток» из Забайкалья наносят удары по отступающим из Угледара формированиям ВСУ на южнодонецком направлении, сообщает Минобороны.

А экипажи самолётов Су-25 ударом ракет сорвали ротацию подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области, уничтожив личный состав и бронетехнику.

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