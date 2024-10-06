Вашингтон, 6 октября, 2024, 08:53 — ИА Регнум. В ходе встречи контактной группы по обороне на базе Рамштайн в Германии Украине могут быть предложены «более конкретные шаги» по членству в НАТО. Об этом 5 октября сообщила газета The Washington Post (WP).

ИА Регнум

Уточняется, что на этой встрече глава киевского режима Владимир Зеленский может ещё раз представить свой «план победы».

При этом дипломат одной из стран Запада заявил изданию, что в ходе встречи в ФРГ страны — участницы НАТО могут предложить Украине «более конкретные шаги» для будущего вступления её в альянс, хотя, скорее всего, эти меры будут не такими срочными, как этого бы хотел киевский режим.

По словам автора публикации, сейчас проблемой для представителей Киева является то, что грядущие выборы президента США ставят под сомнение будущую помощь Вашингтона украинской стороне в сфере безопасности. Команда главы киевского режима пыталась убедить действующего главу Белого дома Джо Байдена поддержать свой «план победы», однако, вероятнее всего, нынешняя американская администрация не станет предпринимать какие-либо непопулярные меры, чтобы не поставить под угрозу выборную кампанию кандидата в президенты от демократов вице-президента страны Камалы Харрис.

Как сообщало ИА Регнум, Зеленский 5 сентября заявил о желании показать Байдену «план победы» Украины в конфликте с Россией. Позднее стало известно, что в него могут войти пять пунктов, в том числе продолжение атак украинских боевиков в приграничье Курской области, получение Киевом от Запада современного вооружения, а также вхождение Украины в НАТО и ЕС.

Новый генсек НАТО Марк Рютте 1 октября заявил, что Украина должна получить обещанное ей место в альянсе. При этом он не назвал конкретных сроков, когда это должно произойти.

Президент России Владимир Путин в июне заявлял, что одним из условий для переговоров Москвы и Киева будет заявление украинских властей об отказе от намерений вступить в НАТО. Глава государства добавил, что Киев также для этого должен вывести свои войска из новых регионов РФ, а также их и новые территориальные реалии.