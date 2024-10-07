Лондон, 7 октября, 2024, 22:55 — ИА Регнум. Киевский режим обсуждает возможность сдачи части территорий Украины России. Об этом написала британская газета Financial Times.

ИА Регнум Границы Украины 1991

По мнению авторов издания, чиновники в Киеве беспокоятся, что им не хватит живой силы, оружия и западной поддержки, чтобы вернуть всю территорию, которую заняла российская армия.

«В кулуарах ведутся обсуждения о сделке, в рамках которой Россия сохранит фактический контроль над примерно пятой частью территории Украины», — заявила газета.

В обмен на территории Киев, видимо, рассчитывает получить гарантии безопасности. Автор считает, что речь может идти и о вступлении Украины в НАТО.

Как сообщало ИА Регнум, газета The Wall Street Journal 28 сентября написала, что президент США Джо Байден отказывается от собственных обещаний по Украине. Отмечалось, что в этом году Конгресс потребовал от его администрации предоставить стратегию помощи Вашингтона в конфликте в течение 45 дней, однако Белый дом сделал это только через несколько месяцев, засекретив стратегию.

Постпред России при ООН Василий Небензя 25 сентября заявил, что украинские боевики, несмотря на развединформацию и обильные поставки Западом вооружений, в том числе дальнобойных, находятся сегодня на грани полного разгрома. Дипломат уточнил, что военные сводки говорят о стремительном обрушении фортификационных линий Киева на Восточном фронте, которые строили почти восемь лет.

Вероятное увольнение главы Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилла Буданова (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов) может закончиться для киевского режима потерей Донбасса. Такое мнение 6 октября высказал полковник украинской армии в отставке Роман Свитан.