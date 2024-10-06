Братислава, 6 октября, 2024, 17:15 — ИА Регнум. Конфликт на Украине до сих пор продолжается из-за того, что его поддерживают страны Запада, пытаясь поставить Россию «на колени». Об этом заявил 6 октября премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

Иван Шилов ИА Регнум Роберт Фицо

«Каждый [на Западе] думает, что с помощью Украины поставят русских на колени, но эта русофобия не работает. Как оказалось, военным способом эту проблему не решить», — процитировал его портал Pravda.

Чем раньше конфликт завершится, тем лучше, добавил Фицо. Он призвал к скорейшему перемирию и заключению мирного соглашения, чтобы избежать новых жертв.

Как передавало ИА Регнум, в июне 2023 года глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель признал, что конфликт на Украине можно быстро завершить, если Запад прекратит помогать киевскому режиму. При этом глава европейской дипломатии призвал не идти на такой вариант, чтобы не было «мира капитуляции».

Глава МИД России Сергей Лавров в июле 2024 года заявил, что конфликт на Украине закончится, как только страны Запада перестанут накачивать ВСУ вооружениями. Он также поддержал позицию кандидата в вице-президенты США от Республиканской партии Джеймса Дэвида Вэнса, выступившего за прекращение военной помощи Киеву и за скорейшее перемирие.