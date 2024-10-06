Братислава, 6 октября, 2024, 23:06 — ИА Регнум. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что депутаты правящей партии Smer-SD («Курс — социал-демократия») никогда не поддержат вступление Украины в НАТО. Об этом он заявил 6 октября в эфире Словацкого телевидения и радио (STVR).

Global Look Press/Christoph Soeder/dpa Роберт Фицо

«Пока я возглавляю правительство Словакии, я как председатель партии дам указание депутатам никогда не соглашаться на вступление Украины в НАТО», — приводит слова Фицо издание Politico.

В ходе своей речи словацкий премьер-министр затронул тему взаимоотношений его страны с Россией и пообещал сделать всё возможное для возобновления обычного экономического сотрудничества с Москвой.

Как отмечает издание, позиция Роберта Фицо резко контрастирует с недавним заявлением Генерального секретаря Североатлантического альянса Марко Рютте, заявившего, что Украина якобы «ближе к НАТО», чем когда-либо раньше.

Как передавало ИА Регнум, также Фицо высказался о ситуации вокруг Украины, выразив мнение, что конфликт продолжается по причине того, что его поддерживают западные страны, пытаясь поставить Россию «на колени». Премьер Словакии подчеркнул, что русофобия и попытки разрешить конфликт военным путём не сработают.

Ранее американское издание The Washington Post сообщило, что Киеву в ходе встречи контактной группы по обороне на базе Рамштайн в Германии могут предложить «конкретные шаги» по членству в НАТО. По информации источника, подобные меры тем не менее не будут срочными, как этого бы хотел киевский режим.

Как подчёркивал президент России Владимир Путин, официальный отказ Киева от намерений вступить в Североатлантический альянс является одним из основных условий для возобновления переговоров о дипломатическом урегулировании украинского конфликта.