Москва, 8 октября, 2024, 05:10 — ИА Регнум. В уголовном деле блогера Валерии Чекалиной, известной как Лерчек, и её бывшего мужа Артёма Чекалина может появиться новый фигурант.

Иван Шилов ИА REGNUM Уголовное дело

Речь идёт об IT-специалисте, который имел доступ к денежным транзакциям за марафоны супругов.

Отмечается, что он работал с Чекалиными более двух лет.

«По предварительным данным, именно он имел доступ к денежным транзакциям за марафоны, которые проводили Артём и Валерия», — цитирует слова источника ТАСС.

Сумма выведенных за границу средств по новому уголовному делу может составлять 1 млн долларов.

Как сообщало ИА Регнум, во время первого допроса по делу о нелегальном выводе из России 250 млн рублей Лерчек дала признательные показания. Однако потом от признания отказалась.

2 октября в правоохранительных органах сообщили о возбуждении уголовного дела в отношении блогеров Чекалиных. Речь идёт об оплате проводимых блогерами марафонов через банк в Дубае.

Сумма ущерба по новому уголовному делу превышает 250 млн рублей. 2 октября Чекалина доставили на допрос в отделение полиции, а Лерчек в это время находилась дома, где проходил обыск. В деле фигурируют два ИП, одно из которых зарегистрировано на Чекалину, а второе — на её бывшего мужа.

Прокуратура Москвы 3 октября сообщила, что Чекалиным грозит до 10 лет лишения свободы по обвинению в незаконном выводе валюты по подложным документам.

4 октября суд отправил Чекалина под домашний арест до 26 ноября. В тот же день суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста и Лерчек. Блогер расплакалась в зале суда, куда её доставили. Она пожаловалась, что у неё как у разведённой матери на иждивении трое детей и она не знает, на какие деньги их содержать.

Чекалины уже становились фигурантами уголовного дела. В марте их обвинили в уклонении от уплаты налогов в размере 311 млн рублей.