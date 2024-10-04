Москва, 4 октября, 2024, 18:25 — ИА Регнум. Троицкий районный суд Москвы отправил под домашний арест бывшего супруга блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) Артёма Чекалина, сообщил 4 октября Telegram-канал судов общей юрисдикции города Москвы.

Михаил Воскресенский/РИА Новости Артем Чекалин

«Чекалину Артёму Александровичу избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на срок 1 месяц 22 суток, то есть до 26 ноября 2024 года, с установлением на период прохождения домашнего ареста определенных запретов и ограничений», — говорится в сообщении.

Чекалина обвинили в совершении преступления, предусмотренного п. «а», «б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ («Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте»).

Прокуратура Москвы 3 октября сообщила, что блогеру Валерии Чекалиной и её бывшему супругу Артёму Чекалину грозит до десяти лет лишения свободы по обвинению в незаконном выводе валюты по подложным документам. По данным прокуратуры, блогеры вывели за пределы РФ более 250 млн рублей.

О возбуждении уголовного дела стало известно 2 октября. Расследование касается оплаты марафонов, проводимых Чекалиными, через банк в Дубае.

Чекалина 2 октября доставили на допрос в отделение полиции, а Лерчек в это время находилась дома, где проходил обыск. В деле фигурируют два ИП, одно из которых зарегистрировано на Лерчек, а второе на её экс-супруга.

Блогеры уже становились фигурантами уголовного дела. Так, в марте их обвинили в уклонении от уплаты налогов в размере 311 млн рублей. В период с 2020 по 2022 год пара превысила допустимый лимит доходов в 150 млн рублей в год.