Москва, 2 октября, 2024, 09:20 — ИА Регнум. МВД возбудило уголовное дело в отношении блогеров Валерии (Лерчек) и Артёма Чекалиных за перевод валюты с использованием подложных документов. Об этом 2 октября сообщили в правоохранительных органах.

РИА Новости/Григорий Сысоев

Речь идёт об оплате проводимых блогерами марафонов через банк в Дубае. Сейчас правоохранители проводят обыски по адресам проживания фигурантов дела.

«В отношении Чекалиных возбуждено уголовное дело по статье 193.1 УК РФ («Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов»), ― уточнил ТАСС представитель правоохранительных органов.

Расследованием занимаются следователи ОМВД по ТиНАО. Отмечается, что следователи МВД не намерены ходатайствовать об аресте Лерчека по новому уголовному делу.

Как сообщало ИА Регнум, 7 марта 2023 года в отношении Чекалиных возбудили уголовное дело об уклонении от уплаты налогов в размере 311 млн рублей. Пара в период с июля 2020 по июль 2022 года превысила допустимый лимит доходов в 150 млн рублей в год. Помимо этого, по версии следствия, в апреле 2021 года Чекалины легализовали более 130 млн рублей, добытых преступным путём, приобретя на них доллары. Им назначили меру пресечения в виде подписки о невыезде. Обвиняемые признали вину.

Адвокат пары Константин Третьяков 19 ноября 2023 года сообщил, что Чекалины выплатили 500 млн рублей и полностью погасили долг перед Федеральной налоговой службой с учётом доначислений пени и штрафа. Эту информацию подтвердил председатель СК Александр Бастрыкин.

29 декабря адвокат проинформировал, что уголовное дело о неуплате налогов прекращено. Чекалина 1 марта сообщила, что в отношении неё прекратили второе уголовное дело об отмывании средств в особо крупном размере.

10 июля Артём и Валерия Чекалины официально расторгли брак.