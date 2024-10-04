Москва, 4 октября, 2024, 19:15 — ИА Регнум. Блогер Лерчек (Валерия Чекалина) расплакалась 4 октября в зале Троицкого районного суда Москвы, куда её доставили на избрание меры пресечения по делу об отмывании 250 млн рублей.

Кадр из видео

Блогерша пожаловалась, что у неё как у разведённой матери на иждивении трое детей и теперь она не знает, на какие деньги их содержать.

«Я сейчас разведена. Единственный мой источник дохода — из сети Интернет. Живу сама и начала жизнь с чистого листа. Я не знаю, как мне зарабатывать деньги. Все, что изъяли при обыске, это всё, на что я могла содержать детей», — сказала сквозь слёзы Лерчек.

Следователь МВД заявил в суде, что блогер может уничтожить или скрыть доказательства, если ей не назначить домашний арест.

Ранее, 4 октября, суд отправил под домашний арест до 26 ноября 2024 года бывшего супруга Лерчек Артёма Чекалина. Суд также установил на период прохождения домашнего ареста определенные запреты и ограничения. Его обвинили в совершении преступления, предусмотренного п. «а», «б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ («Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте»).

Прокуратура Москвы 3 октября сообщила, что блогерам грозит до десяти лет лишения свободы по обвинению в незаконном выводе валюте по подложным документам. По данным прокуратуры, они вывели за пределы РФ более 250 млн рублей.

Уголовное дело в отношении блогеров возбудили 2 октября. Расследование касается оплаты марафонов, проводимых Чекалиными через банк в Дубае. В тот же день Артёма Чекалина доставили на допрос в отделение полиции, а Лерчек в это время находилась дома, где проходил обыск. В деле фигурируют два ИП, одно из которых зарегистрировано на блогершу, а второе — на её экс-супруга.

Чекалины уже становились фигурантами уголовного дела. Так, в марте пару обвинили в уклонении от уплаты налогов в размере 311 млн рублей.