Москва, 4 октября, 2024, 19:33 — ИА Регнум. Троицкий районный суд Москвы отправил под домашний арест блогера Валерию Чекалину (Лерчек), сообщил 4 октября Telegram-канал судов общей юрисдикции города Москвы.

Михаил Воскресенский / РИА Новости

«Чекалиной Валерии Валерьевне избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на срок 1 месяц 22 суток, то есть до 26 ноября 2024 года», — говорится в сообщении.

Согласно решению суда, отбывать домашний арест она будет в коттедже в подмосковной Истре.

Блогер расплакалась в зале суда, куда её доставили на избрание меры пресечения по делу об отмывании 250 млн рублей. Лерчек пожаловалась, что у неё как у разведённой матери на иждивении трое детей и она не знает, на какие деньги их содержать.

Троицкий районный суд Москвы 4 октября также отправил под домашний арест до 26 ноября экс-супруга блогерши Артёма Чекалина.

Прокуратура Москвы 3 октября сообщила, что Чекалиным грозит до десяти лет лишения свободы по обвинению в незаконном выводе валюте по подложным документам. О возбуждении уголовного дела стало известно 2 октября. Расследование касается оплаты марафонов, проводимых Чекалиными через банк в Дубае.

Артёма Чекалина 2 октября доставили на допрос в отделение полиции, а блогерша Лерчек в это время находилась дома, где проходил обыск. В частности, сообщалось, что в деле фигурирует одно ИП, зарегистрированное на Лерчек, и второе — на её экс-супруга.