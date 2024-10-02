Москва, 2 октября, 2024, 10:47 — ИА Регнум. Сумма ущерба по новому уголовному делу, возбужденному в отношении блогера Лерчек (Валерии Чекалиной) и её бывшего супруга Артёма, превышает 250 млн рублей. Об этом 2 октября сообщил источник Telegram-канала «112».

Сергей Карпухин/ТАСС Блогеры Артем и Валерия Чекалины

Уточняется, что Чекалин сейчас находится на допросе в УВД, а Лерчек ― дома, где проходит обыск.

Также сообщается, что в деле фигурируют два ИП, одно из которых зарегистрировано на Лерчек, а второе — на её бывшего мужа.

Адвокат блогера Екатерина Гордон в беседе с РЕН ТВ заявила, что новое уголовное дело в отношении её подопечной и обыски, проведённые у неё дома, стали настоящим сюрпризом.

Как сообщало ИА Регнум, 2 октября в правоохранительных органах сообщили о возбуждении уголовного дела в отношении блогеров Чекалиных. Их заподозрили в переводе валюты с использованием подложных документов. Речь идёт об оплате проводимых блогерами марафонов через банк в Дубае. Расследованием занимаются следователи ОМВД по ТиНАО.

Чекалины уже становились фигурантами уголовного дела. В марте их обвинили в уклонении от уплаты налогов в размере 311 млн рублей. Пара в период с июля 2020 по июль 2022 года превысила допустимый лимит доходов в 150 млн рублей в год. Помимо этого, по версии следствия, в апреле 2021 года Чекалины легализовали более 130 млн рублей, добытых преступным путём, приобретя на них доллары. Им назначили меру пресечения в виде подписки о невыезде. Обвиняемые признали вину.

Адвокат пары Константин Третьяков 19 ноября 2023 года сообщил, что Чекалины выплатили 500 млн рублей и полностью погасили долг перед Федеральной налоговой службой с учётом доначислений пени и штрафа. Эту информацию подтвердил председатель СК Александр Бастрыкин.

29 декабря адвокат проинформировал, что уголовное дело о неуплате налогов прекращено. Чекалина 1 марта сообщила, что в отношении неё прекратили второе уголовное дело об отмывании средств в особо крупном размере.

10 июля Артём и Валерия Чекалины официально расторгли брак.