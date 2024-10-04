Москва, 4 октября, 2024, 04:09 — ИА Регнум. Блогеру Валерии Чекалиной и её бывшему супругу Артёму Чекалину грозит до десяти лет лишения свободы по обвинению в незаконном выводе валюте по подложным документам. О предъявлении Чекалиным обвинения по п. «а, б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ 3 октября сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

Иван Шилов, ИА REGNUM Суд

Согласно статье Уголовного кодекса РФ, в качестве наказания предусмотрено лишение свободы на срок от пяти до десяти лет, а также штраф в размере до одного миллиона рублей.

Статья 193.1 УК РФ предусматривает ответственность за совершение валютных операций по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации на банковский счёт одного нерезидента с представлением кредитной организации документов, содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении перевода. Пункты «а» и «б» части 3 указывают, что деяния совершены в особо крупном размере и организованной группой.

Как передавало ИА Регнум, в четверг пресс-служба столичной прокуратуры сообщила о предъявлении обвинения Чекалиным и их бизнес-партнёру. Уточнялось, что блогеры при продаже так называемых марафонов заключали договоры с иностранными компаниями и предоставляли в контролирующие органы подложные документы. Таким образом за пределы России обвиняемые вывели более 250 миллионов рублей.

О возбуждении уголовного дела в отношении Чекалиных стало известно 2 октября. Расследование касается оплаты марафонов, проводимых блогерами через банк в Дубае. Делом занимаются следователи ОМВД по Троицкому и Новомосковскому административным округам (ТиНАО).