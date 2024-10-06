Москва, 6 октября, 2024, 08:49 — ИА Регнум. Блогер Валерия Чекалина (Лерчек) во время первого допроса по делу о нелегальном выводе из России 250 млн рублей дала признательные показания. Об этом 6 октября сообщили в правоохранительных органах.

РИА Новостми/Михаил Воскресенский

Допрос проводился следователями до удовлетворения судом ходатайства о заключении её под домашний арест.

«Чекалина дала признательные показания по делу о совершении валютных операций по переводу денег из РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов», ― сообщил в беседе с ТАСС представитель правоохранительных органов.

Однако потом блогер от признания отказалась.

Как сообщало ИА Регнум, 2 октября в правоохранительных органах сообщили о возбуждении уголовного дела в отношении блогеров Чекалиных. Их заподозрили в переводе валюты с использованием подложных документов. Речь идёт об оплате проводимых блогерами марафонов через банк в Дубае. Расследованием занимаются следователи ОМВД по ТиНАО.

Сумма ущерба по новому уголовному делу превышает 250 млн рублей. 2 октября Чекалина доставили на допрос в отделение полиции, а Лерчек в это время находилась дома, где проходил обыск. В деле фигурируют два ИП, одно из которых зарегистрировано на Чекалину, а второе — на её бывшего мужа.

Прокуратура Москвы 3 октября сообщила, что Чекалиным грозит до десяти лет лишения свободы по обвинению в незаконном выводе валюты по подложным документам.

4 октября суд отправил под домашний арест до 26 ноября 2024 года бывшего супруга Лерчек Артёма Чекалина. Суд также установил на период прохождения домашнего ареста определённые запреты и ограничения. Его обвинили в совершении преступления, предусмотренного п. «а», «б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ («Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте»).

В тот же день суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста и Лерчек. Блогер расплакалась в зале суда, куда её доставили на избрание меры пресечения по делу об отмывании 250 млн рублей. Она пожаловалась, что у неё как у разведённой матери на иждивении трое детей и она не знает, на какие деньги их содержать.

Чекалины уже становились фигурантами уголовного дела. В марте их обвинили в уклонении от уплаты налогов в размере 311 млн рублей.