Вашингтон, 8 октября, 2024, 04:29 — ИА Регнум. Кандидат на пост президента США Камала Харрис заявила 7 октября, что не готова к двусторонней встрече с президентом РФ Владимиром Путиным по урегулированию конфликта на Украине без участия киевских властей.

ИА Регнум Харрис, Зеленский, Байден, Трамп

«Двусторонне без Украины? Нет», — ответила Харрис телеканалу CBS News на вопрос о готовности к двусторонней встрече с Путиным.

Политик добавила, что вопросы о возможном членстве Украины в НАТО будут решаться, «если и когда» для этого придёт время.

Как сообщало ИА Регнум, России безразлично, чем закончатся президентские выборы в США, ведь в Вашингтоне сложился «двухпартийный консенсус» относительно противостояния с РФ, заявил 7 октября министр иностранных дел России Сергей Лавров.

В ходе встречи контактной группы по обороне на базе Рамштайн в Германии Украине могут быть предложены «более конкретные шаги» по членству в НАТО. Об этом 5 октября сообщила газета The Washington Post (WP).

Зеленский 5 сентября заявил о желании показать Байдену «план победы» Украины в конфликте с Россией. Позднее стало известно, что в него могут войти пять пунктов, в том числе продолжение атак украинских боевиков в приграничье Курской области, получение Киевом от Запада современного вооружения, а также вхождение Украины в НАТО и ЕС.

Новый генсек НАТО Марк Рютте 1 октября заявил, что Украина должна получить обещанное ей место в альянсе. При этом он не назвал конкретных сроков, когда это должно произойти.