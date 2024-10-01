Брюссель, 1 октября, 2024, 11:27 — ИА Регнум. Украина должна получить обещанное ей место в Североатлантическом альянсе (НАТО). Об этом 1 октября заявил журналистам новый генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

Иван Шилов ИА Регнум

По словам Рютте, наращивание помощи Украине и приближение её к альянсу являются для него одним из приоритетов, потому что стабильная безопасность в Европе без «сильной и независимой» Украины якобы невозможна.

«Мы должны реализовать пакет помощи, обещанный на саммите в Вашингтоне. Это касается создания командования, финансовой помощи и необратимого движения Украины к членству в НАТО, потому что место Украины — в НАТО», — сказал он.

Новый генсек НАТО добавил, что военно-политическому блоку также необходимо «сохранять помощь Украине и в будущем».

Как сообщало ИА Регнум, 20 сентября газета The Washington Post (WP) написала, что ряд должностных лиц и аналитиков в США и Европе считают, что западным странам необходимо пересмотреть планы по вхождению Украины в НАТО. По словам авторов издания, они также заявили о необходимости предложить России ослабление санкций и заставить Киев отказаться от претензий на некоторые территории.

Французская газета 18 сентября Le Monde отметила, что глава киевского режима Владимир Зеленский ждёт от президента США Джо Байдена приглашения Украины в НАТО до завершения его президентского срока. Отмечалось, что этот пункт входит в его «план победы».

Президент России Владимир Путин в июне уточнял, что одним из условий для переговоров Москвы и Киева будет заявление украинской стороны об отказе от намерений вступить в НАТО. Российский лидер добавил, что Киев для этого должен вывести свои войска из новых регионов РФ, а также признать их и новые территориальные реалии.