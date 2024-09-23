Киев, 23 сентября, 2024, 15:47 — ИА Регнум. «План победы» главы киевского режима Владимира Зеленского состоит из пяти пунктов, включая продолжение боевых действий в Курской области. Об этом сообщил украинский телеканал «Общественное» со ссылкой на источник в офисе Зеленского.

Andreas Arnold/Global Look Press

Помимо продолжения боёв в приграничных районах Курской области, план содержит пункт о получении от западных стран современного оружия.

«Главное в «плане победы» то, что он комплексный, в нём все пункты взаимосвязаны, важно реализовывать их вместе, все в комплексе, что там сказано», — приводит телеканал слова источника.

Отмечается, что план подразумевает реализацию первых четырёх пунктов в период с октября по декабрь. Пятый же пункт должен будет выполнен после завершения конфликта.

Как передавало ИА Регнум, 23 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что на данный момент невозможно проводить анализ «плана победы» Зеленского, опираясь на сообщения из зарубежных СМИ. Представитель Кремля добавил, что Кремль изучит «план» в случае, если появится какая-либо официальная информация о нём.

5 сентября Зеленский заявил о желании представить президенту США Джо Байдену «план победы» Киева в украинском конфликте. Советник руководителя офиса главы киевского режима Сергей Лещенко 16 сентября заявил, что для реализации такого плана Киеву необходимо дать разрешение на удары западным оружием вглубь России.

21 сентября агентство Bloomberg со ссылкой на источники написало, что в «план победы» Зеленского входят пункты о приглашении Украины в НАТО и поставках оружия украинским формированиям.

Президент РФ Владимир Путин 2 сентября заявил, что провал нападения украинских боевиков на Курскую область может подтолкнуть Киев к мирным переговорам. Ранее российское руководство не раз заявляло о готовности к диалогу с Украиной по вопросу урегулирования конфликта.