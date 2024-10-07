Вашингтон, 7 октября, 2024, 12:16 — ИА Регнум. России безразлично, чем закончатся президентские выборы в США, ведь в Вашингтоне сложился «двухпартийный консенсус» относительно противостояния с РФ, заявил 7 октября министр иностранных дел России Сергей Лавров.

TASS /EPA

Вне зависимости от того, кто станет победителем выборов в США, Россия будет отстаивать свои интересы, особенно в вопросах национальной безопасности, подчеркнул министр в интервью Newsweek.

«Если в американской политике что-то изменится и появятся предложения к нам, мы будем готовы их изучить на соответствие нашим интересам. В любом случае будем решительно отстаивать интересы России, особенно если речь идет о вопросах национальной безопасности», — сказал Лавров.

Новому президенту США стоило бы сосредоточиться на внутренних проблемах страны, такой точки зрения, по всей видимости, придерживаются и американские избиратели, добавил глава МИД РФ.

Выборы президента США состоятся в ноябре. Кандидатом от Демократической партии является действующий вице-президент США Камала Харрис, от Республиканской партии — экс-президент Дональд Трамп.

Как передавало ИА Регнум, ранее американский предприниматель Илон Маск заявил, что в случае победы Харрис США рискуют превратиться «в однопартийное социалистическое государство». Маск также выступил на митинге в поддержку Трампа и назвал предстоящие выборы самыми важными в истории страны.