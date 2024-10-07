Вашингтон, 7 октября, 2024, 04:37 — ИА Регнум. Министр обороны Израиля Йоав Галант посетит Соединённые Штаты Америки с официальным визитом, в рамках которого встретится с шефом Пентагона Ллойдом Остином. Об этом 6 октября сообщил представитель американского оборонного ведомства Патрик Райдер.

Иван Шилов ИА Регнум Пентагон

«Секретарь Остин примет министра обороны Израиля Йоава Галанта в Пентагоне», — написал он на своей странице в социальной сети X.

Как уточнил Райдер, встреча запланирована на 9 октября. Стороны обсудят ситуацию на Ближнем Востоке и вопросы безопасности.

Как передавало ИА Регнум, ранее стало известно, что США в ходе обсуждений с Израилем вариантов возможного ответного удара на ракетную атаку Ирана назвали определённые объекты, не рекомендовав Тель-Авиву выбирать их в качестве цели. По данным телерадиокомпании Kan, Вашингтон предложил в обмен «компенсационный пакет», включающий широкую дипломатическую и дополнительную военную поддержку Израиля. Кроме того, в Израиль прибыл глава Центрального командования Вооружённых сил США генерал Майкл Курилла.

Вечером 1 октября Иран в качестве мести за гибель лидера ливанского шиитского движения «Хезболла» Хасана Насраллы нанёс массированный ракетный удар по территории Израиля. По информации Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), со стороны Ирана было выпущено более 180 баллистических ракет, но израильские средства противовоздушной обороны перехватили большинство из них. 5 октября ЦАХАЛ признала, что в результате ракетного удара поражены авиабазы Неватим и Тель-Ноф израильских военно-воздушных сил. При этом уточнялось, что попадание по объектам не повлияло на боеготовность израильских войск.

Израильское военно-политическое руководство пообещало соответствующим образом ответить на иранскую атаку. Сообщалось, что Израиль рассматривает множество вариантов ответа. В их числе — ограниченные стратегические удары по формированиям и подразделениям Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана в Йемене или Сирии, удары по нефтяному сектору или объектам иранской ядерной программы.