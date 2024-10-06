Тель-Авив, Израиль, 7 октября, 2024, 01:17 — ИА Регнум. Соединённые Штаты Америки в ходе обсуждений с Израилем предложили «компенсационный пакет», предусмотренный в том случае, если Тель-Авив откажется атаковать определённые цели в Иране. Об этом в воскресенье, 6 октября, сообщила израильская телерадиокомпания Kan.

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«Официальные лица США предложили своим израильским коллегам широкую дипломатическую поддержку и дополнительную военную помощь, если они не будут атаковать определённые цели в Иране», — говорится в сообщении.

Уточняется, что израильская сторона приняла во внимание предложение США, но не стала чего-либо обещать. По словам высокопоставленного израильского чиновника, Израиль оставляет за собой право решать, каким образом ответить на иранскую атаку.

Обсуждения между Вашингтоном и Тель-Авивом о характере ответного удара на массированную ракетную атаку со стороны Ирана продолжаются — в Израиль прибыл глава Центрального командования Вооружённых сил США генерал Майкл Курилла.

Как передавало ИА Регнум, вечером 1 октября Иран в качестве мести за гибель лидера ливанского шиитского движения «Хезболла» Хасана Насраллы нанёс массированный ракетный удар по территории Израиля. По информации Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), со стороны Ирана было выпущено более 180 баллистических ракет, но израильские средства противовоздушной обороны перехватили большинство из них. 5 октября ЦАХАЛ признала, что в результате ракетного удара поражены авиабазы Неватим и Тель-Ноф израильских военно-воздушных сил. При этом уточнялось, что попадание по объектам не повлияло на боеготовность израильских войск.

Согласно заявлениям СМИ и официальных лиц, в том числе президента США Джо Байдена, Израиль рассматривает множество вариантов возможного ответа. В их числе — ограниченные стратегические удары по формированиям и подразделениям Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана в Йемене или Сирии, удары по нефтяному сектору или объектам иранской ядерной программы.