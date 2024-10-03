Вашингтон, 3 октября, 2024, 03:47 — ИА Регнум. Соединённые Штаты Америки обсуждают с Израилем варианты ответа на массированную ракетную атаку Ирана по израильской территории, пытаясь убедить Тель-Авив предпринять ограниченные ответные меры. Об этом 2 октября сообщило издание Politico со ссылкой на американских высокопоставленных чиновников.

ИА Регнум Ответ Ирана

«Администрация (президента США. — Прим. ред.) Джо Байдена решила ограничить ответ Израиля, а не препятствовать ему полностью», — говорится в материале.

Утверждается, что реакция Вашингтона иллюстрирует ослабевающее влияние США на Ближнем Востоке и неспособность американской дипломатии урегулировать ситуацию в регионе.

По информации источника, Израиль дал понять, что намерен решительным образом ответить на массированный ракетный удар, который по масштабу превосходит апрельскую атаку, когда со стороны Ирана были запущены сотни беспилотников и ракет. Среди обсуждаемых США и Израилем возможных вариантов ответа — ограниченные стратегические удары по формированиям и подразделениям Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана в Йемене или Сирии.

При этом отмечается, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в течение последних нескольких месяцев последовательно игнорировал требования со стороны США относительно военной операции в секторе Газа. Неизбирательные удары и жертвы среди гражданского населения в палестинском анклаве привели к приостановке поставок Израилю ряда американского вооружения. Как указал в беседе с Politico высокопоставленный американский чиновник, в последних частных разговорах Байдена с Нетаньяху имели место взаимные оскорбления.

Как передавало ИА Регнум, ранее портал Axios сообщил, что власти Израиля рассчитывают в течение нескольких дней подготовить ответ на массированный ракетный удар со стороны Ирана. Отмечалось, что ответные действия Тель-Авива могут коснуться и ядерных объектов. По данным The New York Times, Тегеран подготовил сотни ракет на случай, если Израиль или США предпримут попытку нанести ответный удар по иранской территории.

Вечером 1 октября Иран в ответ на гибель генерального секретаря ливанского шиитского движения «Хезболла» Хасана Насраллы нанёс массированный ракетный удар по территории Израиля. По словам представителя Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэля Хагари, со стороны Ирана было выпущено более 180 баллистических ракет, большую часть из которых перехватили средства противовоздушной обороны. При этом сообщалось, что удар уничтожил более двух десятков истребителей F-35 на авиабазе Неватим.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва осуждает действия, которые приводят к гибели мирного населения, и призывает стороны конфликта на Ближнем Востоке к сдержанности.