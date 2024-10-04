Вашингтон, 5 октября, 2024, 00:19 — ИА Регнум. Руководство Израиля пока не приняло решений о конкретных целях возможного удара по Ирану в качестве ответа на массированный ракетный обстрел израильской территории в начале месяца. Об этом 4 октября сообщил президент Соединённых Штатов Америки Джо Байден в ходе беседы с журналистами в Белом доме.

Иван Шилов ИА Регнум Нетаньяху и Байден

«Послушайте, Израиль ещё не решил, что он собирается делать с точки зрения нанесения удара… Это только обсуждается», — приводит слова Байдена агентство Associated Press.

Глава Белого дома отметил, что на месте израильского руководства рассмотрел бы альтернативные варианты ответной атаки, постаравшись при возможности воздержаться от ударов по объектам нефтяного сектора Ирана.

Как передавало ИА Регнум, ранее Джо Байден допустил, что полномасштабного конфликта на Ближнем Востоке можно избежать. При этом, по его словам, невозможно предсказать, в каком направлении будет развиваться ситуация.

Вечером 1 октября Иран в качестве мести за гибель лидера ливанского шиитского движения «Хезболла» Хасана Насраллы нанёс массированный ракетный удар по территории Израиля. Представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари заявил, что было выпущено более 180 баллистических ракет, но израильские средства противовоздушной обороны перехватили большинство из них. Сообщалось, что Иран нанёс удар по израильской авиабазе Неватим и уничтожил около 20 истребителей F-35. ЦАХАЛ заявила, что ущерб от атаки был минимальным.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал ракетный обстрел большой ошибкой Ирана. Он пообещал, что Тель-Авив обязательно ответит на эту атаку. По информации источника телеканала Al Jazeera, Иран при посредничестве Катара передал США предупреждение относительно возможного ответа Израиля. При этом в предупреждении подчёркивалось, что Тегеран не желает развязывания региональной войны.

По данным издания Politico, США в ходе обсуждения с Израилем вариантов ответа на массированный ракетный удар Ирана по израильской территории пытаются убедить Тель-Авив предпринять лишь ограниченные меры. Один из обсуждаемых вариантов заключается в нанесении ограниченных ударов по формированиям и подразделениям Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Ирана в Йемене или Сирии. Также сообщалось о возможном нанесении ударов по нефтяному сектору или объектам, относящимся к иранской ядерной программе.